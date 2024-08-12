اليوم السابع
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صحة القليوبية: حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 730 ألف خدمة طبية فى 11 يوما

الإثنين، 12 أغسطس 2024 08:35 م
صحة القليوبية: حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 730 ألف خدمة طبية فى 11 يوما الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تقديم 730770 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة»، منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء الأحد 11 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الحملة قدمت أمس الأحد 74321 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 234794 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية و147600 خدمة من خلال قطاع تنظيم الأسرة.

وأضاف، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 119008 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 89044 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي خدمات تنوعت بين 72359 تطعيمات روتينية، و457 مرور علي المنشآت الغذائية، بالإضافة إلي 224 مرورا خاص بأعمال صحة البيئة، إلي جانب تقديم 61570 خدمة لرعاية الأمومة والطفولة، والكشف عن 4308 مواطن خلال القوافل العلاجية، بالإضافة إلي 1406 خدمة خاصة بمكافحة الأمراض المتوطنة.

وأشار وكيل الوزارة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا "الجزار"، جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن "15335".

 







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