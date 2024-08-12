100 يوم صحة.. مدينة أرمنت تستقبل الفرق الطبية لفحص العاملين غرب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبلت الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، الفريق الطبى للمبادرة الرئاسية ( 100 مليون صحة) من إدارة أرمنت الصحية، وذلك لفحص العاملين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، وذلك ضمن المبادرة التى تستهدف الكشف على العاملين بالمجلس والقرى التابعة لها.

وتقوم الحملة بتقديم الخدمات الطبية بالمجان لجميع العاملين، والتي تشمل خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وزيادة الوزن والاعتلال الكلوى، حيث يأتى ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، ومتابعة على عثمان رئيس مركز ومدينة أرمنت.

وأكد الدكتور محمد يوسف، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه يتم خلال حملة 100 يوم صحة، تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخرى.

ومن الجدير بالذكر إنه خلال حملات 100 يوم صحة يتم تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخرى.



عمليات فحص العاملين فى أرمنت بمبادرة 100 يوم صحة



فحص العاملين فى ارمنت ضمن مبادرة 100 يوم صحة



مدينة أرمنت تستقبل الفرق الطبية لفحص العاملين غرب الأقصر



