شكاوى فى 8 دول أوروبية ضد "إكس" لاتهامها بالاستخدام غير القانونى للبيانات الشخصية

فيينا (أ ش أ)

كشف المركز الأوروبى للحقوق الرقمية (منظمة غير ربحية) عن تقديم شكاوى فى 8 دول أوروبية ضد شبكة التواصل الاجتماعى " إكس " لاتهمامها بالاستخدام غير القانونى للبيانات الشخصية لمستخدمى الإنترنت لتدريب برنامج الذكاء الاصطناعى الخاص بها.

وذكرت المنظمة غير الحكومية ومقرها في فيينا - في بيان صحفى اليوم الاثنين، أوردته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية - "لم تبلغ "إكس" مستخدميها بشكل استباقي بأن بياناتهم الشخصية استُخدمت لتدريب تقنية (جروك ايه أي) الخاصة بها ، وأغلب المواطنين اكتشفوا الإعدادات الجديدة المطبقة بالفعل بفضل رسالة من أحد المستخدمين في 26 يوليو، والتي تطلب من الهيئات التنظيمية الوطنية المختلفة اتخاذ إجراءات طارئة".

وتقدم المركز ، والذي أجبر بالفعل شركة ميتا على التراجع في يونيو عن خطوات بشأن نفس الموضوع، بشكاوى في فرنسا والنمسا وبلجيكا واليونان وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا لإجبار الشبكة الاجتماعية على احترام حقوق مستخدميها الذين يزيد عددهم على 60 مليونًا في أوروبا.

وأشار المركز ، في بيانه ، إلى إعلان شبكة إيلون موسك تعليق استخدام البيانات الشخصية بعد اتفاق تم التوصل إليه مع لجنة حماية البيانات الأيرلندية، التي تعمل نيابة عن الاتحاد الأوروبي .. داعيا إلى تحقيق كامل للتأكد من أن تويتر (الاسم السابق لشبكة اكس) يحترم بشكل كامل لائحة حماية البيانات التي تتطلب موافقة مستخدمي الإنترنت .

من جانبه، قال ماكس شريمز، مدير المركز الأوروبي للحقوق الرقمية "يبدو أن لجنة حماية البيانات الأيرلندية لم تشكك في شرعية العملية نفسها ولا تعالج جوهر المشكلة".

وكان المركز قد قدم العديد من الشكاوى ضد عمالقة الإنترنت، وأدت الشكوى بحق شركة ميتا إلى "غرامات إدارية تزيد على 1.5 مليار يورو"، واضطرت شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية العملاقة (المالكة لفيسبوك وإنستجرام)، والتي استهدفتها شكاوى من المركز في 11 دولة أوروبية، إلى تعليق مشروعها في يونيو لاستخدام البيانات الشخصية لمستخدميها في برنامج للذكاء الاصطناعي.