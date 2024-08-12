سيناتور جمهوري: لا تفوق للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة

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وصف السيناتور الجمهوري الأمريكي ماركوين مولين، الأحد، الارتفاع الأخير الذي حظيت به نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس في استطلاعات الرأي، بأنه "مرحلة شهر العسل".

ونفى السيناتور الجمهوري الأمريكي ماركوين مولين -في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن يكون الديمقراطيون الآن في الصدارة في انتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة في نوفمبر المقبل.

وقال مولين: "كل هذا هو نوع من مرحلة شهر العسل مع هاريس، فهي لم تتلق بعد أي أسئلة من وسائل الإعلام، ولم تقم بأي مقابلات على الإطلاق، وتختبئ حاليا من سجل أعمالها.. سيتوجب عليها الإجابة على هذه الأسئلة في مرحلة ما".

وتعليقا على استطلاع رأي حديث أظهر تفوق هاريس على ترامب في تحديد المرشح الذي يهتم بالناس، قال مولين إنه لا يعتقد أن ترامب يركز أكثر على الهجمات الشخصية على منافسه من إعادة التواصل مع الناخبين.

وتابع: "ما تراه هو أن الرئيس ترامب يواصل الظهور وتوصيل رسالته، وعندما يتعرض للهجوم أو عندما يقف الناس ضده، فإنه يدافع عن نفسه.. إنه دائما ما يفعل ذلك".

ولفتت "ذا هيل" إلى أن متوسط استطلاعات الرأي الوطنية أظهرت أن ترامب وهاريس متساويان، حيث يبلغ متوسط دعم ترامب 47.6% ومتوسط دعم هاريس 47.2%.