هاريس تتعهد بإنهاء الضرائب على الإكرامية.. وترامب يرد: تسرق أفكارى

كتبت ـ ريم عبد الحميد

تعهدت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية فى سباق الانتخابات الأمريكية 2024، بالعمل من أجل إنهاء الضرائب على الإكرامية التي يتم منحها لعمال المطاعم وغيرهم فى صناعة الخدمات، فيما قالت وكالة أسوشيتدبرس إنه يحاكى تعهد منافسه الجمهورى ترامب، ويعد مثالا نادرا على التداخل السياسى من كل الطرفين.

وجاء تعهد هاريس خلال مشاركتها فى فعالية انتخابية فى حرم جامعة نيفادا بمدينة لاس فيجاس، حيث يعتمد الاقتصاد الأمريكي بشدة على صناعة الفنادق والمطاعم والترفيه. وكان ترامب قد وعد بالأمر نفسه خلال فعالية له فى المدينة نفسها فى يونيو الماضى. إلا أن أيا منهما هاريس أو ترامب، لن يستطيع على الأرجح الوفاء بذلك بشكل كال بدون إجراءات من الكونجرس.

وقالت هاريس: هذا وعد منى للجميع هنا، بأننى عند أصبح رئيسة سأوصل معركتها من أجل أسر أمريكا العاملة، بما فى ذلك رفع الحد الأدنى للأجور والقضاء على ضرائب الإكرامية للعاملين فى الضيافة والخدمات.

وعلق ترامب على هذا التعهد من قبل هاريس، وكتب على حسابه على السوشيال ميديا: لقد نسخت هاريس لتوها سياستى "لا ضرائب على الإكرامية". وأضاف أن الفارق أنها لن تفعل ذلك، هي فقط تريد هذا لأغراض سياسية، فقد كانت هذه فكرة ترامب، هي لا تملك أفكارا، بإمكانها فقط أن تسرق منى".

وقالت حملة هاريس بعد ذلك أنها ستعمل، حال توليها الرئاسة، مع الكونجرس لصياغة مقترح يشمل حد للدخل وبنود أخرى لإبعاد مديرى صناديق التحوط والمحامين من هيكلة تعويضاتهم ومحاولة الاستفادة من هذه السياسة. وأنها ستدفع بالمقترح مع مقترح آخر لزيادة الحد الأدنى الفيدرالي للأجور.