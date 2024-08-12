اليوم السابع
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"سرقت محل عملها".. خادمة التجمع تواجه مصيرها خلف القضبان.. تفاصيل

الإثنين، 12 أغسطس 2024 03:00 ص
"سرقت محل عملها".. خادمة التجمع تواجه مصيرها خلف القضبان.. تفاصيل سرقة مشغولات ذهبية-أرشيفية
كتب أحمد حسني

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن بالتجمع الأول، لمحكمة الجنح، لبدء محاكمتها بعد الانتهاء من التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة.

المتهمة اعترفت أمام النيابة، أنه استغلت انشغال أصحاب المنزل، وتمكنت من الدخول إلى المنزل بحكم عملها به، وتمكنت من  الاستيلاء على كمية من المشغولات الذهبية وجهاز لاب توب، وتمكنت من الهروب إلا أن رجال الأمن تمكنوا من ضبطها.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.







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