اليوم السابع
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الإثنين، 12 أغسطس 2024 07:46 م
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رفع 400 طن مخلفات ورتش بمنطقة أرض الشونة فى حى الهرم

الإثنين، 12 أغسطس 2024 07:28 م
رفع 400 طن مخلفات ورتش بمنطقة أرض الشونة فى حى الهرم رفع 400 طن مخلفات
كتبت - مرام محمد

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رفع حي الهرم 400 طن مخلفات ورتش بنهاية شارع كعبيش بمنطقة أرض الشونة ناحية الطريق الدائري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وكلف محافظ الجيزة، بتعيين دوريات ثابتة للمرور ومتابعة مستوى النظافه بالقطاع، مشددًا على تكثيف حملات النظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشوارع.

ونبه على المتابعة الدقيقة لأداء شركات الجمع السكني للمخلفات والتأكد من التزامها باشتراطات التعاقد مع المراجعة الشاملة لمهام الشركات وقياس مدى رضاء المواطن عن الخدمة المقدمة وأي معوقات أو ملاحظات من المواطنين على الشركات العاملة.


 







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