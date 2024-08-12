رئيس صرف الإسكندرية يتفقد موقع "9 ن" المتخصص فى مجال المخلفات الصلبة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تفقد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، سير العمل بموقع "9 ن" الخاص بمعالجة الحمأة بمنطقة العامرية .

وأكد "نافع" علي دور الشركة القابضة والشركات التابعة لها في حماية البيئة من الملوثات ودعم الدولة الكبير في مجال المخلفات الصلبة وكافة العناصر المرتبطة بها من نقل المخلفات والمدافن الصحية وتوليد الطاقة، وإعادة الاستخدام الآمن لكافة نواتج عملية المعالجة.

وأشار "نافع" الي توجه الدولة لإدارة الحمأة من أجل الاستخدام المستدام للموارد، حيث أن إدارة والتخلص من هذه الحمأة الناتجة عن معالجة الصرف الصحي يُعد العلاج لإحدى المشكلات الرئيسية نحو استدامة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر.

كما أكد علي ضرورة الاهتمام بالأنظمة الفعالة والصديقة للبيئة والمناسبة للجميع، بشكل يخفف من التلوث وحماية الصحة العامة وتعزيز الحفاظ على البيئة.

ويعتبر موقع 9ن موقع فريد من نوعه لمعالجة الحمأة الناتجة من عمليات المعالجة، وله تأثير ايجابي كبير علي البيئة في الإسكندرية أنشئ فى تسعينات القرن الماضي ويحتوى على مجموعة من الغابات الشجري.

ويستقبل الموقع متوسط 1000 م3 يومي من المخلفات الصلبة ،يتم نقلهم من محطات المعالجة الي الموقع، وهو المعني باستقبال جميع المخلفات الصلبة الناتجة من محطات المعالجة لمعالجتها وانتاج حماة معالجة تصلح لاستخدامها في تحسين خواص التربة وسماد للأشجار الخشبية ونباتات الزينة طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن ،ويتم ادخال تعديلات وتطوير للموقع منها اعتماده كليا حاليا علي محطة الطاقة الشمسية التي تم انشائها عام 2019 بطاقة 360 كيلو وات/ ساعة لمد الموقع بالطاقة اللازمة للتشغيل



اللواء محمود نافع يتفقد اعمال محطة 9ن



اللواء محمود نافع يتفقد مشروع 9 ن



رئيس شركة الصرف الصحي يتفقد محطة 9 ن



