خطة حكومية لمدة 3 سنوات لزيادة مخزون القمح.. حوافز للفلاحين الأبرز

كتبت نورا فخرى

وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، فى برنامجها الذى يمتد لمدة 3 سنوات ( 2024-2027) خطة متكاملة لتأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الاستيراتيجية، وزيادة المخزون منها، وفى مقدمة ذلك "القمح"، حيث تعمل على تحقيق مخططات الدولة ذات الصلة بتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، عبر توظيف التكنولوجيا لزيادة الإنتاج الزراعي.

وتستهدف الحكومة فى برنامجها، الحد من إهدار القمح عن طريق الحفاظ على منظومة الصوامع، ومواصلة بناء صوامع جديدة لاستيعاب الزيادة فى المساحة المزروعة بالقمح، فضلا عن صرف حوافز إضافية للمزارعين لتحفيزهم على زراعة القمح، بما يكفل زيادة معدلات توريد القمح بكميات كبيرة.

ويأتى ذلك فى ضوء مستهدفات البرنامج الحكومى المصرى (2024-2027) اتحقيق الأمن الغذائي، انطلاقا من أهميتها فى تحقيق الاستقرار ومكانته فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وفصلت الحكومة مستهدفاتها فى 10 برامج فرعية تحقيقا للأمن الغذائي، ولعل فى مقدمة ذلك ما يخص زيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمحوالأرز والذرة والفول والفاصولياء، وغيرها والتى تمثل بدورها ركيزة أساسية للأمن الغذائي، حيث تعد بمثابة السلع الغذائية الأساسية بالدولة.