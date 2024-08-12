اليوم السابع
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جامعة بنها وحياة كريمة يدشنان مبادرة "سفراء التكنولوجيا"

الإثنين، 12 أغسطس 2024 11:43 ص
جامعة بنها وحياة كريمة يدشنان مبادرة "سفراء التكنولوجيا" جامعة بنها
القليوبية - إبراهيم سالم

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دشنت وزارة الاتصالات بالتعاون مع جامعة بنها ومؤسسة حياة كريمة، مبادرة سفراء التكنولوجيا والتى تهدف إلى تمكين الشباب من اكتساب المهارات التكنولوجية الحديثة وتطبيقها في مختلف المجالات، مما يسهم في تطوير الكوادر الشابة، ودعم الابتكار الرقمي في مصر.

جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور العقيد أحمد عيد مدير مكتب حياة كريمة بالقليوبية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد راضي نائب المنسق العام، والمهندس خالد حجازي ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد مصطفي منسق حياة كريمة لمركز بنها، وعدد من متطوعي المؤسسة.

وتهدف مبادرة "سفراء التكنولوجيا" إلى تمكين الشباب من اكتساب المهارات التكنولوجية الحديثة وتطبيقها في مختلف المجالات، مما يسهم في تطوير الكوادر الشابة، ودعم الابتكار الرقمي في مصر.

يذكر أن مبادرة سفراء التكنولوجيا تتم من خلالها القيام بعمليات التدريب لمدة 6 ايام بواقع يومين كل اسبوع وسيحصل المتدرب في نهاية الدورة علي شهادة معتمدة من وزارة الاتصالات وستشمل عدد من الحزم التدريبية حول رفع الوعي الرقمي والتحول الرقمي والأمن السيبراني وعدد من التطبيقات العملية.







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