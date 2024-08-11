حياة كريمة.. الكشف على 849 مواطنا فى قافلة مجانية بالتل الكبير بالإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية على تفقد القافلة الطبية بقرية الدويدة بإدارة التل الكبير الصحية، فى يومها الثانى، والتى نظمتها مديرية الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف القوافل العلاجية للمواطنين، والتى تُعنى بالاهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر اِحتياجا وتتضمن القافله الكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.

تفقدت وكيل وزارة الصحة توقيع الكشف الطبى على المرضى فى التخصصات الطبية المختلفة والتى تشمل 7 عيادات تخصصية "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، والكشف عن أمراض السكر والضغط وندوات التثقيف، وإجراء الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجاناً، وبلغ عدد من تم توقيع الكشف الطبى عليهم 849 مريضا خلال يومى القافلة.

وخلال الجولة تفقدت الدكتورة ريم مصطفى سير عمل فريق مبادرة 100 يوم صحة والتى تواجدت مع القافلة والتقت بالمترددين من المواطنين وأكدت على أن المبادرة وتهدف إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين.

وأشارت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة على مدار يومى 10، 11 أغسطس كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت القافلة 264 مواطنا بعيادة الباطنة، و268 حالة بعيادة الأطفال، 120 مواطنا بالجراحة العامة، 60 مواطنا بعيادة الأسنان، واستقبلت عيادة تنظيم الأسرة 46 سيدة، و56 سيدة بعيادة النساء، أما عيادة الكشف عن الأمراض المزمنة الضغط والسكر استقبلت 49 حالة، وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحى للمترددين.

رافق وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الرحمن صلاح مدير إدارة التل الكبير الصحية ودكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة.