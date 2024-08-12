تعليم أسيوط: دهان أسوار المدارس وتزيينها بالعبارات الهادفة تعميقا لقيم الولاء

أسيوط - هيثم البدرى

قال محمد ابراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، إن مديرية التربية والتعليم بدات بتنفيذ مبادرة لدهان أسوار المدارس والمنشآت التعليمية وتحويلها إلى لوحات فنية بكتابة عبارات وشعارات جميلة تعميقا لقيم الولاء والانتماء والحفاظ علي لمظهر الجمالى للمؤسسات التعليمية .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المدارس كانت قلاع تعليمية تخرج للمجتمع شباب المستقبل فإن دورها أيضا خدمة المجتمع ومشاركته ورفع قسم الولاء والانتماء وهي من أوائل المؤسسات التي تربي النشء علي هذا الولاء ودورها ايضا تقديم مظهر جمالي للمجتمع من خلال اسوارها ومبانيها وخاصة انها مليئة بالحوار الفنية من مدرسين وطلاب، ويتم تفعيل مبادرة دهان أسوار المدارس وتزيينها بالعبارات والشعارات الهادفة، بمختلف الإدارات التعليمية بمراكز واحياء، حيث تم مواصلة دهان كافة الأسوار وكتابة العبارات والشعارات الهادفة بمشاركة طلاب ومعلمي المدارس وطلاب التعليم الفنى بالمحافظة كمشاركة مجتمعية تحت إشراف مديرى المدارس لحث الطلاب على الإهتمام بالنظافة والإلتزام بالمدرسة والحفاظ على البيئة ومواجهة الظواهر السلبية ومحاربة التسرب من التعليم.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هناك توجيهات مستمرة من اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط للاهتمام بالنظافة، والمظاهر الجمالية والاستفادة من خبرات طلاب التعليم الفني والمعلمين ذوي المؤهبة في الرسم والخطوط لتجميل الاسوار بالعبارات الهادفة، والمديرية بكل كوادرها ستستمر في تنفيذ هذه المبادرة.



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