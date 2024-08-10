تشجير مسار رحلة العائلة المقدسة بمركز أسيوط تزامنا مع احتفالات مولد العذراء

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على استمرار تشجير وزراعة ونظافة الشوارع والميادين الرئيسية بمركز أسيوط والعمل على تخفيف الأثار السلبية للتغيرات المناخية، وتحسين نوعية الهواء بتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتوفير بيئة نظيفة ، تزامناً مع احتفالات مولد العذراء بدرنكة.



وأوضح محافظ أسيوط، إنه تم مواصلة تنفيذ أعمال نظافة ورفع مخلفات وإزالة الأتربة على جانبي الطريق وتشجير بمسار رحلة العائلة المقدسة والتي تم تنفيذها ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بالوحدة المحلية لقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط وبمشاركة معدات الوحدة المحلية للمركز لإعطاء منظر جمالي بالمسار السياحي وذلك تحت اشراف العميد عبد الرحمن عامر رئيس المركز، والدكتور عبد اللطيف فضالة نائب رئيس المركز، ووليد جمال رئيس الوحدة المحلية بدرنكة، وبمشاركة المهندس رجب محمود مدير الإدارة العامة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، والمهندس عنتر محمود مدير ادارة شئون البيئة بالمحافظة ومدير القسم الزراعي وعمال القسم الزراعي ووفاء جميل مدير ادارة المخلفات الصلبة بمركز أسيوط وبمشاركة جمعية مصر السلام لتنمية المجتمع بقرية درنكة.



