تداول 37 ألف طن و573 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 11 سفينة، وتم تداول 37000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 573 شاحنة و80 سيارة وشملت حركة الواردات 1000 طن بضائع، 206 شاحنات و15 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 36 طن بضائع، 367 شاحنة و65 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة GOLDEN ID علي متنها 28000 طن فوسفات تصدير الي الهند والعبارة امل، فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و285 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1370.