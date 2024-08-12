اليوم السابع
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تجديد حبس تاجر 15 يوما بتهمة حيازة مخدر الحشيش أثناء سفره بمطار القاهرة

الإثنين، 12 أغسطس 2024 04:37 م
تجديد حبس تاجر 15 يوما بتهمة حيازة مخدر الحشيش أثناء سفره بمطار القاهرة محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح  النزهة، تجديد  حبس تاجر 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة مخدر الحشيش أثناء سفرة فى مطار القاهرة.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (تاجر – مقيم بمحافظة الدقهلية) أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية، محلية" و5,198 كيلو جرام لمخدر الحشيش) مخبأة داخل إحدى حقائبه.

 

وبمواجهته أمام اللواء عبد الناصر موافي مدير مباحث مطار القاهرة، أقر بحيازته للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

 

 







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