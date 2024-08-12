بيان أوروبى يدعو إيران للإحجام عن أى أفعال تشعل التوتر بالشرق الأوسط

وكالات الأنباء

دعا زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا فى بيان مشترك، الاثنين، إيران وحلفاءها، للإحجام عن شن هجمات على إسرائيل من شأنها أن تصعد التوتر بالشرق الأوسط، وتعرض فرص التوصل لوقف لإطلاق النار وتحرير الرهائن للخطر.

وأضافت الدول في البيان الذى نشرته الحكومة البريطانية أن القتال يجب أن يتوقف الآن، وكذلك يتعين الإفراج عن كل الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، مشددة على أن السكان في قطاع غزة يحتاجون إلى "إيصال وتوزيع المساعدات بشكل عاجل ودون عراقيل".

وحمّل قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران وحلفاءها، مسؤولية "أي أفعال من شأنها تعريض هذه الفرصة لتحقيق السلام والاستقرار للخطر"، مشيرين إلى أنه لا مستفيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

كما رحب قادة هذه الدول بالعمل الدؤوب الذي يبذله الشركاء من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن في غزة.

وقالوا إنهم يؤيدون البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة ومصر وقطر الداعي لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وتابع البيان: "عملنا مع جميع الأطراف لمنع التصعيد ولن ندخر أي جهد للحد من التوترات وإيجاد طريق للاستقرار ... ونشعر بقلق عميق إزاء التوترات المتزايدة في المنطقة، ومتحدون في التزامنا بخفض التصعيد والاستقرار الإقليمي".