بتدوخى ومعدتك تعباكى.. نصائح لتخفيف أعراض الحمل المزعجة فى الشهور الأولى

كتبت مروة محمود الياس

الكثير من السيدات خلال الشهور الأولى من الحمل يعانين من الكثير من أعراض الحمل المزعجة، والتي من بينها الشعور بتقلبات مزاجية فضلاً عن اضطرابات في الهرمونات، مع اضطرابات معوية وشعور بالغثيان أو القيء بالفعل، فضلاً عن الدوخة والدوار والضعف العام والهزال، وتغير حال الجسم والحالة الصحية، هذه الأعراض كلها طبيعية وتختلف درجاتها من حالة إلى أخرى خاصة في الشهور الأولى من الحمل.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع ميديسين هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن هناك الكثير من الأعراض التي تصيب السيدات في الشهور الأولى من الحمل، ولكن يساهم النظام الغذائي بشكل كبير في زيادة حدتها خاصة حدة الاضطرابات المعوية أو في تقليلها وتقلصها.

ووفقًا للتقرير فإن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي على الحامل أن تتجنبها لتقليل أعراض الحمل المعوية خاصة في الشهور الأولى من الحمل ولعل من أهم هذه الأطعمة والمشروبات.

الطعام الغني بالتوابل خاصة التوابل الحارة تلك الأطعمة التي تسبب اضطرابات معوية زائدة ومضاعفة في معدة المرأة وكذلك يضطرب إخراجها بسبب هذه النوعيات من الطعام.

الطعام غير الصحي، الوجبات السريعة، الأطعمة المصنعة، والأطعمة المنكهة كلها أطعمة يجب البعد عنها خلال الفترة الأولى من الحمل حتى لا تضطرب الأمعاء وتزيد الشعور بالإعياء لدى الحامل.

بعض الأطعمة والمشروبات الغنية بالكافيين بنسبة زائدة للغاية يجب البعد عن القهوة والشاي قدر الإمكان حتى لا تضطرب الأمعاء.

الأطعمة المحتوية على نسبة كبيرة من الدهون خاصة الدهون المشبعة، قد تثير الاعياء للحامل خاصة في الشهور الأولى وكذلك إضطرابات المعدة والشعور بالرغبة في القيء.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة سكر عالية قد تجعل نسب السكر في الجسم تضطرب وبالتالي يضطرب ثبات الجسم وأعراض الحمل، وتبدأ الأعراض في الظهور مره أخرى بشكل مزعج مثل الخمول الحاد والرغبة في النوم والاضطراب المزاجي وغيرها.