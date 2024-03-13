7 نصائح لتشجيع عادات الأكل الصحية لدى طفلك

كتبت فاطمة خليل

في عالم تحيط بنا فيه الوجبات السريعة فى كل مكان، فإن ضمان تطوير طفلك لعادات الأكل الصحية أمر بالغ الأهمية لصحته بشكل عام، حيث قد تؤدي الأطعمة غير الصحية والسريعة إلى مشاكل مختلفة من السمنة إلى نقص التغذية، فى هذا التقرير نتعرف على بعض النصائح لغرس عادات الأكل الصحية لدى طفلك، بحسب موقع تايمز ناو.

إن غرس عادات الأكل الصحية لدى الأطفال هي عملية تدريجية تتطلب الصبر والثبات، من خلال دمج النصائح التالية في روتينك اليومي، يمكنك مساعدة طفلك على تطوير موقف إيجابي تجاه الأطعمة المغذية وإبقائه على الطريق نحو صحة جيدة .



نصائح لتشجيع عادات الأكل الصحية لدى طفلك التثقيف من خلال المرح

استخدمي طرقًا تفاعلية وممتعة لتعليم طفلك أهمية التغذية، من خلال دمج الألعاب التعليمية والكتب القصصية والأنشطة التي تسلط الضوء على فوائد الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، ساعدهم على فهم الدور الذي تلعبه هذه الأطعمة في الحفاظ على قوة أجسامهم ونشاطها.

كن قدوة لأطفالك

غالبًا ما يقلد الأطفال سلوك البالغين، وخاصة والديهم، كن قدوة إيجابية من خلال عرض عادات الأكل الصحية.أظهر استمتاعك بالوجبات المغذية والوجبات الخفيفة، ومن المرجح أن يحذوا حذوك.

تجنب شراء أو تناول الوجبات السريعة أمامهم.

اجعل الطعام الصحي جذابًا

العرض مهم، خاصة للأطفال. كن مبدعًا في طريقة تقديم الفواكه والخضراوات والخيارات الصحية الأخرى. استخدم الأطباق الملونة، أو قم بترتيب الطعام بأشكال ممتعة، أو قم بإعداد سلطة فواكه، إن جعل الطعام الصحي جذابًا بصريًا يمكن أن يجعله أكثر إغراءً لطفلك.

إشراكهم في تخطيط الوجبات وإعدادها:

شجع طفلك على أن يكون جزءًا من عملية صنع القرار عند التخطيط لوجبات الطعام. اصطحبهم للتسوق واسمح لهم باختيار الفواكه والخضراوات وغيرها من العناصر الصحية. إن إشراكهم في إعداد وجبات الطعام يمكن أن يجعلهم أكثر حماسًا لتجربة الأطعمة الجديدة.

تحديد أوقات منتظمة للوجبات:

ضع روتينًا للوجبات العادية والوجبات الخفيفة تجنب تخطي وجبات الطعام، لأن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية في وقت لاحق من اليوم. عندما يكون لدى الأطفال أوقات وجبات يمكن التنبؤ بها، فإنهم أقل عرضة لتناول الوجبات السريعة بسبب الجوع أو الملل.

الحرص على أن تكون الوجبات متوازنة، بحيث تحتوي على مزيج من الكربوهيدرات، والبروتينات، والدهون الصحية.

التقليل من الوصول إلى الوجبات السريعة:

السيطرة على توفر الوجبات السريعة في منزلك عن طريق التقليل من وجودها. قم بملء ثلاجتك بالوجبات الخفيفة الصحية مثل الفواكه المقطعة والزبادي والمكسرات.

بدلًا من منع بعض الأطعمة، علّم طفلك مفهوم الاعتدال. اسمح لهم بالاستمتاع بحلوياتهم المفضلة من حين لآخر، ولكن أكد على أهمية التوازن.