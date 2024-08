انفجارات ضخمة فى مطار تشكالوفسكي العسكري بضواحي موسكو.. فيديو

قالت وسائل إعلام روسية، إن انفجارات عدة وقعت بالقرب من مطار تشكالوفسكي العسكري، في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، بعد التصدي لطائرات مسيرة.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وصور، للانفجارات وإطلاق الصواريخ تجاه المسيرات التي يعتقد أنها أوكرانية.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إحباط محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي في مقاطعة كورسك الحدودية غربي روسيا.

وتدور حرب ضارية بين القوات الروسية ونظيرتها الأوكرانية، منذ فبراير 2022، مخلفة آلاف القتلى والمصابين، فضلا عن ملايين من الخسائر المالية.

‼️💥🇷🇺 🇺🇦 Shooting and explosions near #Moscow: #Ukrainian drone was destroyed as it approached the “#Chkalovsky” VKS airfield.#Ukraine️ #Russian #Ukraina #kyiv #UkraineRussiaWar #RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/fsiQEnBn4D