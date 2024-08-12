اليوم السابع
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انفجارات ضخمة فى مطار تشكالوفسكي العسكري بضواحي موسكو.. فيديو

الإثنين، 12 أغسطس 2024 02:17 ص
انفجارات ضخمة فى مطار تشكالوفسكي العسكري بضواحي موسكو.. فيديو انفجار - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام روسية، إن انفجارات عدة وقعت بالقرب من مطار تشكالوفسكي العسكري، في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، بعد التصدي لطائرات مسيرة.


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وصور، للانفجارات وإطلاق الصواريخ تجاه المسيرات التي يعتقد أنها أوكرانية.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إحباط محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي في مقاطعة كورسك الحدودية غربي روسيا.

وتدور حرب ضارية بين القوات الروسية ونظيرتها الأوكرانية، منذ فبراير 2022، مخلفة آلاف القتلى والمصابين، فضلا عن ملايين من الخسائر المالية.







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