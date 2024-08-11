الدفاع الروسية: إحباط محاولة تقدم لقوات أوكرانية بمقاطعة كورسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي في مقاطعة كورسك الحدودية غربي روسيا.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن القوات الروسية تواصل صد محاولات القوات المسلحة الأوكرانية للهجوم على أراضي روسيا، مشيرة إلى إحباط محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي بمقاطعة كورسك، وتحييد نحو 230 عسكريًا أوكرانيا و38 آلية، بينها 7 دبابات و3 ناقلات جند مدرعة، ومركبة قتال مشاة و28 مركبة قتال مدرعة، إلى جانب 3 سيارات و4 قطع مدفعية ميدانية ومنظومة دفاع جوي ذاتية الدفع من طراز "بوك-إم 1" و3 منصات إطلاق ورادار لمنظومة الدفاع الجوي من طراز "باتريوت".



وفي السياق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن رد فعل موسكو على الضربات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على المقاطعات الروسية سيكون قاسيا ولن يستغرق وقتًا طويلاً.



وأضافت زاخاروفا - تعليقا على الضربة الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك - "ندين بشدة هذه الأعمال الإرهابية الوحشية، التي تهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية وقتل وترهيب المدنيين"، مؤكدة أن نظام كييف يدرك جيدا أن هذه الأعمال لا جدوى لها من الناحية العسكرية، داعية المنظمات الدولية إلى إدانة الهجمات الأوكرانية التي تشنها أوكرانيا.