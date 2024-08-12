اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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المغرب ينقذ 68 شخصا خلال محاولة هجرة غير شرعية عبر الممرات البحرية

الإثنين، 12 أغسطس 2024 03:00 ص
المغرب ينقذ 68 شخصا خلال محاولة هجرة غير شرعية عبر الممرات البحرية مهاجرون - ارشيفية
أ ش أ

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أنقذت وحدتان تابعتان للبحرية الملكية المغربية، الأحد، خلال مهمة مساعدة بالبحر على بعد 16 كيلومترا جنوب غرب مدينة الداخلة المغربية، قاربا كان يقل 68 شخصا بينهم جثتان، ينحدرون جميعا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، اثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة عبر الممرات البحرية.

وذكر بيان أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أن الاشخاص الذين تم إنقاذهم بدأوا الإبحار في 5 أغسطس الجاري، متوجهين إلى جزر الكناري، تلقوا الإسعافات الأولية، قبل نقلهم إلى ميناء مدينة الداخلة المغربية، وتسليمهم لسلطات الأمن المختصة.







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اخبار المغرب




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