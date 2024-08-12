الكنيسة الأسقفية تهنئ الدكتور نظير عياد لتوليه منصب مفتي الجمهورية

كتب محمد الأحمدى

أعرب رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، عن خالص تهانيه للدكتور نظير عياد على تولية منصب مفتي الجمهورية.

وقال رئيس الأساقفة: باسمي وباسم أساقفة وقساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، نقدم خالص التهاني لفضيلة المفتي الدكتور نظير عياد الذي يمتلك الكفاءة العلمية ورصانة الفكر متمنيين له كل التوفيق في مهمتهِ الجديدة.

وأشاد رئيس الأساقفة بالدور الكبير الذي لعبه الدكتور شوقي علام في تقديمه لعلمٍ وفكرٍ ثري، معرباً عن تقديره العميق لما قدمه من جهد، متمنياً له كل التوفيق.

واختتم رئيس الأساقفة مصليًا أن يوفق الله فضيلة المفتي الدكتور نظير عياد في عمله، ويجعله عوناً للشعب المصري.