الكشف على 13101 مواطن.. حصاد أول 10 أيام من مبادرة 100 يوم صحة بجنوب سيناء

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلن الدكتور محمود العقيلى منسق مبادرة 100 يوم صحة بالمديرية، أنه خلال العشرة أيام الأولى من المبادرة بمدن محافظة جنوب سيناء قد تم تقديم الخدمة العلاجية بالمستشفيات التابعة للمديرية (مستشفى ابو رديس المركزى - مستشفى دهب المركزى - مركز الزهراء بطور سيناء ) لعدد 13101 مواطن.

فى إطار تنفيذ مبادرة 100 يوم صحة تحت رعاية عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبناءً على توجيهات اللواء الدكتور خالد مبارك بكرى محافظ جنوب سيناء، وتحت اشراف الدكتور هيثم الشنهاب وكيل وزارة الصحة.

اكد الدكتور محمود العقيلى منسق مبادرة 100 يوم صحة قامت إدارة تنظيم الاسرة بالمديرية والمنشآت التابعة لها بتقديم خدماتها لعدد 2703 سيدة وقد تنوعت بين توفير الوسائل والمشورة وكذلك الخدمات الأخرى الخاصة بتنظيم الأسرة.

كما بلغ عدد متلقى الخدمة الطبية بمبادرات الاعتلال الكلوى وقياس نسبة الدهون وصحة المرأة 725 مواطنا.

وفى مجال التطعيمات تم تقديم خدمة التطعيم بمكاتب الصحة الرئيسية والفرعية فقد بلغ عدد الأطفال الذى تم تطعيمهم بجرعة الميلاد 63 طفلا وبالجرعة الصفرية 76 طفلا وجرعة بى سى جى 31 طفلا وبالجرعة الأولى 72 طفلا وبالجرعة الثانية 76 طفلا وبالجرعة الثالثة 67 طفلا وبالجرعة الرابعة 65 طفلا وبالجرعة الخامسة 86 طفلا وبالجرعة المنشطة 63 طفلا بإجمالى 599 طفلا، وبلغ عدد الجرعات المنصرفة 1371 كما بلغ عدد الأطفال الذى تم مناظرتهم 620 طفلا.