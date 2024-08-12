اليوم السابع
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الإثنين، 12 أغسطس 2024 06:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السكة الحديد تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بعدم اقتحام المزلقانات.. فيديو

الإثنين، 12 أغسطس 2024 06:00 م
السكة الحديد تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بعدم اقتحام المزلقانات.. فيديو سكك حديد مصر - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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ناشدت هيئة السكة الحديد المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى ازهاق الارواح وتعطيل مسير القطارات.

ويأتى ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.



 







النقل

المزلقانات

عبور المزلقانات

المزلقانات العشوائية



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