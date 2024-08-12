الثالث مكرر علمى علوم: كنت واثق بعدم خطأى فى امتحان الفيزياء ورفضت التظلم ففوجئت باسترداد حقى

كتبت إسراء بدر

علق الطالب زياد مصطفى على تغيير ترتيبه فى قائمة أوائل الثانوية العامة، حيث كان الخامس مكرر علمى علوم، وأصبح الثالث مكرر بعد إضافة درجتين لمادة الفيزياء بقوله "ربنا يكلل فرحتى ويقدر مجهودى".

وأكد "زياد" خلال تصريحه ل"اليوم السابع" أنه كان واثقا من عدم الخطأ فى إجابة أى سؤال فى امتحان مادة الفيزياء وعندما وجد نفسه خسر درجتين حزن قليلا ولكن عوض حزنه وجوده فى قائمة الأوائل على الثانوية العامة ورفض التقديم على التظلم فى مادة الفيزياء ليفاجأ باسترداده الدرجتين وحصوله على حقه دون مشقة وكأن الله يعوض مجهوده فى الدراسة طوال مرحلة الثانوية العامة.