مراكز الأنشطة الصيفية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية تستقبل الأطفال بإجازة الصيف

الإسكندرية - أسماء على بدر

استقبلت مراكز الأنشطة الصيفية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية الاطفال خلال اجازة الصيف والتى تتميز بتنوع نطاق مجالاتها وكثفت مراكز الأنشطة الصيفية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية نطاق مجالاتها، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، محمد عبد الله، مدير إدارة رعاية الطلاب.

وقال بيان اليوم انه تألقت مراكز الأندية الصيفية في تفعيل الأنشطة بها. وبرز النشاط الرياضي بمعهد القويري الابتدائي التابع لإدارة غرب، الذي قدم لرواده مجموعة من الأنشطة الترفيهية منها لعبة الكراسي الموسيقية وشد الحبل وتمرينات اللياقة البدنية، واستكمال معهد جمال زين الدين بإدارة شرق دوري تنس الطاولة وسط فرحة الطلاب بالنشاط الرياضي، وأقام معهد الراشدين مباريات تنس طاولة.

كما تنوع النشاط الفني في العديد من مجالاته، حيث أبدع طلاب معهد غيط العنب التابع لإدارة وسط في الرسم بألوان الفلومستر، وأبدعت طالبات معهد فتيات الفتح المبين في إلقاء الشعر، تحت عنوان "أحبك يا رسول الله". وفي الندوات التثقيفية، نفذ معهد الراشدين ندوتين عن الصحة النفسية، قدمتهما الدكتورة غادة توفيق من المركز الإعلامي بوزارة الصحة.

وتناولت الندوة الأولى مخاطر استخدام الهواتف المحمولة وتأثيرها على الصحة النفسية، بينما تناولت الندوة الثانية موضوع التنمر وتأثيره على الصحة النفسية، كما شملت الندوات في معهد جمال زين الدين، ندوة حول مراتب القرآن، وفي معهد أبو قير الابتدائي، استُكملت مبادرة "اعرف منهجك".