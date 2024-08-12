اعتماد نتيجة تراكمي الفرقة الرابعة بكلية الآداب جامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

اعتمد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية نتيجة تراكمى الفرقة الرابعة دور مايو 2024/2023م، برنامجى الجغرافيا والجيوماتكس والتخاطب والعلوم المعرفية بكلية الآداب.

وأشار الدكتور أحمد القاصد، إلى أن نسبة النجاح بقسم الجيوماتكس بلغ 78،9% وبرنامج التخاطب 100%، مقدما التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم.

وأضاف الدكتور خالد حمزة عميد الكلية، أن عدد الناجحين بقسم الجيوماتكس 256 طالبا وطالبة، حصل 10 طلاب على تقدير ممتاز و94 على جيد جدا و16/على تقدير جيد 1 طالب على تقدير مقبول.