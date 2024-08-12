استشاري نساء يحذر من الأنيميا في الحمل.. تسبب هذه المخاطر

كتبت إيناس البنا

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد شائع للغاية عند كثير من النساء، كما يعد نقص الحديد أثناء الحمل أحد الأسباب الرئيسية لفقر الدم عند الرضع والأطفال الصغار.

أوضحت الدكتورة انتصار وهدان استشاري النساء والولادة في مستشفى إيتاى العام، أن فقر الدم يحدث عندما لا يكون لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لنقل الأكسجين إلى جميع أنحاء جسمك، وعندما لا يحصل جسمك على ما يكفي من الأكسجين من الدم، فإنه لا يستطيع العمل بشكل صحيح.

وكشفت استشارى النساء عن أنه لإنتاج خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين، يحتاج جسمك إلى إمداد ثابت من الحديد والفيتامينات، وبدون هذا الإمداد، لن ينتج جسمك ما يكفي من الهيموجلوبين لنقل الأكسجين إلى أعضائك بشكل صحيح، ومن الشائع أن تصاب النساء بفقر الدم أثناء الحمل لأنهن لا يحصلن على ما يكفي من الحديد والفيتامينات الأخرى.

وأضافت استشارى النساء أن الجنين يعتمد على الأم للحصول على ما يكفي من الحديد وفيتامين ب12 وحمض الفوليك، لذا يمكن أن يؤثر فقر الدم على نمو الجنين، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وإذا لم يتم علاج فقر الدم، فإن طفلك معرض لخطر أكبر للإصابة بفقر الدم بعد الولادة، ما قد يؤدي إلى مشاكل في النمو، كما أن فقر الدم يزيد من خطر الولادة المبكرة وإنجاب طفل منخفض الوزن.



ولملاحظة المعاناة من فقر الدم خلال الحمل يمكن ملاحظة الأعراض التالية على الحامل والتي تشمل:

التعب.

ضيق في التنفس.

الدوخة أو الضعف.

ضربات قلب سريعة.

صداع.

بشرة شاحبة وجافة.

يعتمد علاج فقر الدم أثناء الحمل على شدته، ففقر الدم الخفيف إلى المتوسط: وعادة ما يعالج بتناول فيتامينات ما قبل الولادة أو مكملات الحديد يوميًا، وهذا يمنح جسمك كميات صحية من الحديد وفيتامين ب12 وحمض الفوليك.

أما فقر الدم الشديد: قد تحتاج إلى نقل دم أو الحصول على مكملات حديد في الوريد.

يمكن أن تساعد تغييرات النظام الغذائي أيضًا في الوقاية من فقر الدم، مثل تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد مثل السبانخ ولحوم البقر الخالية من الدهون والديك الرومي، كما تعد الأطعمة الغنية بالفيتامينات التي تساعد جسمك على امتصاص الحديد (مثل فيتامين سي) مهمة أيضًا، بما في ذلك الفواكه الحمضية والطماطم والفلفل.