نقص الحديد أثناء الحمل.. اعرفى الأسباب والأعراض والعلاج

فقر الدم أثناء الحمل هو عامل خطر شائع للأمهات الحوامل، على الرغم من أنه من الطبيعي أن تصاب بفقر دم خفيف أثناء الحمل، إلا أن فقر الدم الحاد يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الولادة المبكرة والمضاعفات الصحية، يؤدي انخفاض الحديد إلى ولادة الطفل بوزن منخفض عند الولادة، يمكن بسهولة منع هذه الحالة من خلال الأدوية والنظام الغذائي القائم على التغذية ، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

ما الذي يمكن أن يسبب فقر الدم عند النساء الحوامل؟

هناك أسباب عديدة لانخفاض الحديد أثناء الحمل، على الرغم من أن جميع الأمهات الحوامل معرضات لخطر نقص الحديد ؛ هناك عوامل خطر معينة للنساء المعرضات لخطر أكبر من غيرهن.

• الحمل المتعدد (توأم، ثلاثة توائم، إلخ)

• الحيض الغزير

• استهلاك أقل للحديد

• حدوث قئ متكرر

• الحملان متقاربتان

ما هى الأعراض والعلاج؟

الأعراض الأكثر خبرة هي شحوب الجلد أو اللسان أو الأظافر أو العينين، تشعر معظم النساء بالتعب ويشتكين من الدوخة / التعب، وآلام الظهر المفرطة ، وتورم القدمين ، وصعوبة التنفس (صعوبة التنفس).

تشخيص فقر الدم سهل للغاية، في المستشفيات والمراكز الصحية الأولية ، تُجرى اختبارات الدم (تعداد الهيموجلوبين) كجزء من الفحوصات الروتينية / ممارسة التوليد لتحديد فقر الدم. يتم إجراء مزيد من العلاج اعتمادًا على مستوى فقر الدم ومدة الحمل.

يتم إعطاء معظم النساء مكملات الحديد التي تستمر حتى وقت الولادة، في الحالات التي يكون فيها فقر الدم شديدًا أو تكون الأم غير قادرة على تحمل المكملات الغذائية عن طريق الفم ، يوصى بتناول مكملات الحديد عن طريق الوريد، قد يتطلب البعض نقل الدم.

كيف يمكن منع فقر الدم؟

فقر الدم، على الرغم من أنه يبدو مشكلة بسيطة ، إلا أنه بسيط فقط إذا تم علاجه في الوقت المناسب، إن نشر الوعي هو نصف العلاج الذي يتم من خلال اتخاذ الخطوات الصحيحة تجاه الحميات الغذائية والتغذية، يمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني القائم على التغذية والذي يحتوي على نسبة عالية من الحديد في تحسين الصحة العامة ومكملات الحديد للنساء الحوامل.

يجب على جميع النساء تناول الخضار الورقية الخضراء ، والبروكلي ، والبنجر ، والفواكه القائمة على الحمضيات ، والبيض، والعصائر، اللحوم و الكبد والقلب ، يجب التركيز على تثقيف الناس حول خطر فقر الدم وكذلك أهمية تناول المكملات الغذائية وتناول الطعام الصحي.