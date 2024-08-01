المشرف العام على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة

كتب محمود راغب

استقبلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، بمقر المجلس الدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وناقش اللقاء بين الجانبين بحث سبل التعاون بين المجلسين في إطار قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها خط نجدة الطفل الذي يتم إتاحتها على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، والضبطية القضائية لحالات التعدي وإنتهاك حقوق الأطفال والمرأة ذات الإعاقة، بالإضافة إلى لجان حماية الطفل المركزية والفرعية المتواجدة في المحافظات المختلفة.

كما تطرق اللقاء إلى بحث سبل الاستفادة من الخبرات الفنية للمجلس القومي للطفولة والأمومة في مجالات تأهيل العاملين به على مهارات التواصل الفعال، وإجراءات تلقي الشكاوى والاستفسارات المختلفة، وكذلك آليات التواصل مع الجهات المعنية بشكاوى الإنتهاكات المختلفة، وذلك في حالة تلقي شكاوى تعديات طارئة ليلًا.

وتناول اللقاء التعرف على أوجه الدعم النفسي المقدم من قبل المجلس القومي للطفولة والأمومة للأم والطفل، وجهود المجلس في ملف الصحة الإنجابية، وتبادل الخبرات في الملفات ذات الصلة بمجال عمل المجلسين التي تتم بالتعاون مع الجهات الخارجية المختلفة.

أشارت "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي صادر عن المجلس، إلى ضرورة توحيد الجهود والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030" و"الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الفنية المختلفة بين المجالس القومية المختلفة لإحداث نقلة نوعية في مجالات العمل المشتركة بينهم، لافته أن مجالات التعاون المختلفة تسهم في تكوين رؤية واضحة بالقضايا المختلفة والتحديات الراهنة، الأمر الذي يمكن من التوصل لحلول جذرية لكافة العقبات والمشكلات المختلفة.

ومن جهتها أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، على أهمية تضافر كافة الجهود والتنسيق الجاد بين الجهات المعنية في إنقاذ حقوق الطفل تحقيقًا لمبدأ المصلحة الفضلى له، وإتاحة جميع الخدمات التي يحتاجها الطفل بجودة عالية، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقة، معربة عن سعادتها بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص تبادل الخبرات والخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لنجدة الطفل من خلال الخط الساخن 16000، ووحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري والدعم القانوني، ورصد حالات تعريض الأطفال للخطر والتدخلات العاجلة لحماية هؤلاء الأطفال.

يهدف اللقاء إلى تعزيز وحماية حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتنميتهم وتأهيلهم وإدماجهم فى برامج التنمية الشاملة، وتوحيد الرؤى فى القضايا المشتركة، وتلقى الشكاوى، بالإضافة إلى رصد حالات انتهاك حقوق الأطفال ذوى الإعاقة ودراستها، والمشاركة فى أنشطة عمل اللجان والمشروعات، وتبادل الإصدارات والتقارير، والتدريب فى مجالات التوعية بحقوق الأطفال ذوى الإعاقة.



