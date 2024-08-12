إقبال كبير من طلاب المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات بمكتب تنسيق جامعة المنصورة

الدقهلية - سارة الباز

شهدت جامعة المنصورة إقبالا من طلاب تنسيق المرحلة الأولى، اليوم الإثنين، لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى للمرحلة الأولى للتنسيق للعام الجامعي 2024/2025 م.

وأوضح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة أنه قد تم عمل لجان للاستعلامات للرد على استفسارات الطلاب، وتخصيص لجنة من العاملين بمكتب التنسيق، وممن لديهم المعرفة بالبرامج النوعية بكليات الجامعة؛ للتعريف بها، وتخصصاتها، والرسوم الدراسية الخاصة بها، واستخدام معامل مكيفة حرصاً على راحة الطلاب، وتم عمل مسارات للدخول، والخروج للطلاب؛ منعاً للازدحام والتكدس، وتم تجهيز المكتب من الخارج بمظلات لحماية الطلاب من حرارة الشمس.



وأشار الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب إلى أنه قد تم تجهيز المعامل لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة، وأولياء أمورهم، وتجهيز 4 معامل حاسب آلي؛ لتستوعب 150 جهاز كمبيوتر موزعين بمكتب التنسيق المركزي بوحدة الخدمات الالكترونية داخل المدينة الجامعية للطالبات بشارع جيهان، و 3 معامل بكلية التربية.



وأشار الدكتور وليد الطنطاوي، الأمين المساعد لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على مكتب التنسيق إلى أن مكاتب فرع مكتب التنسيق بحامعة المنصورة استقبلت اليوم 250 طالبا من طلاب المرحلة الأولى؛ لتسجيل رغباتهم للقبول بالجامعات الحكومية، حيث يستمر تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق، وتستمر أعمال المرحلة الأولى حتى الجمعة المقبل.



يذكر أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.29% فأكثر، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر، أي بنسبة 83.41% فأكثر.



أمام مكتب التنسيق الإلكتروني



تسجيل الرغبات داخل مكتب التنسيق الإلكتروني



تسجيل الطلاب وأولياء الأمور للرغبات



تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة



جانب من تسجيل الرغبات بمعامل جامعة المنصورة