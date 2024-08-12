إعصار ماريا يضرب شمال شرق اليابان مصحوبا بأمطار غزيرة

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، مساء اليوم الإثنين، أن إعصارا ضرب محافظة إيواتي خلال عطلة بون الصيفية السنوية وجلب أمطارا غزيرة أثناء تحركه عبر شمال شرق اليابان.



وأفادت الهيئة، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو، بأن إعصار ماريا - وهي أول عاصفة استوائية تضرب الأرخبيل الياباني هذا العام - قد غمر العديد من المنازل في المحافظة ودفع بعض البلديات إلى إصدار أوامر إخلاء للسكان.



وكانت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية قد حذرت في وقت سابق من أن الإعصار يزيد من خطر الانهيارات الأرضية وارتفاع منسوب الأنهار والفيضانات في المناطق المنخفضة والرياح القوية والأمواج العالية. ومن المتوقع أن يضعف الإعصار البطيء الحركة إلى منخفض استوائي بحلول غدا الثلاثاء على بحر اليابان.



وشهدت العديد من المناطق في محافظة إيواتي هطول أمطار غزيرة تجاوزت 200 مليمتر منذ يوم السبت عندما بدأ هطول الأمطار، وفقا للوكالة اليابانية.