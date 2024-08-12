اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أغسطس 2024 11:59 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

الإثنين، 12 أغسطس 2024 10:39 ص
إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى انقلاب سيارة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 12 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص وقع أمس بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى، عند مدخل جرزا، باتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 12 مواطنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.







حوادث الطرق بالفيوم

مستشفي الفيوم العام

الفيوم

محافظة الفيوم




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة