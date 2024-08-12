إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالي

أصيب 12 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص وقع أمس بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى، عند مدخل جرزا، باتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 12 مواطنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.