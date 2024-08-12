إسبانيا تحقق مع رجل أتلف لوحة عمرها 6 آلاف عام بالماء لنشرها على فيسبوك

فاطمة شوقى

تحقق السلطات فى إسبانيا مع رجل ألحق أضرارا بلوحة كهف عمرها 6 آلاف عام عن طريق سكب الماء عليها لالتقاط صور أفضل لنشرها على وسائل التواصل الاجتماعى، حيث قام رجل يبلغ من العمر 39 عاما من لوس فيلاريس، فى مقاطعة جيان الجنوبية بالأندلس، بتحميل صور اللوحات المبللة على فيسبوك، وفقا لبيان صادر عن الحرس المدنى.

وقال البيان إن اللوحة المتضررة، والتى تم العثور عليها في عدة أماكن في منطقة سييرا سور دي جيان، محمية في سجل التراث الإسبانى، ويجرى التحقيق مع الرجل بتهمة ارتكاب جريمة ضد التراث التاريخى.

وبدأ مسئولون من خدمة حماية الطبيعة (Seprona) التابعة للحرس المدنى تحقيقا فى مايو بعد رؤية الصور على الإنترنت، وجاء فى "تظهر الصور أنه تم سكب الماء على لوحات الكهف، مما أدى إلى ترطيبها لرؤيتها بشكل أفضل والتقاط صورة أوضح".

وتم رسم لوحات الكهف على الحجر الجيري الذى يحتوى على أملاح قابلة للذوبان فى الماء، وعندما يُسكب الماء على اللوحات، تذوب هذه الأملاح وتأتي إلى السطح عندما يتبخر الماء، تاركة قشرة تسبب "أضرارا لا يمكن إصلاحها" للوحات، بحسب الحرس المدني الإسبانى.

ودعت وكالات إنفاذ القانون المسؤولة عن حماية التراث التاريخي الإسباني، السكان إلى الإبلاغ عن أي علامات تلف أو تخريب للرسومات الصخرية.

أضرار تاريخية فى إيطاليا

وفي سبتمبر الماضى ألقي القبض على رجل ألماني يبلغ من العمر 22 عاماً في فلورنسا بتهمة إتلاف تمثال لنافورة نبتون التي تعود للقرن السادس عشر، والتي تقع في ساحة ديلا سيجنوريا، وفقاً للسلطات البلدية في بيان.

وتسلق السائح، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، حاجزًا وقائيًا محيطًا بالنصب التذكاري في وقت مبكر من صباح الاثنين ووقف أمام التمثال بينما قام صديقان، اللذان بقيا على الجانب الآخر من الحاجز، بالتقاط الصور، بحسب بيان المدينة يستشهد بضباط الشرطة الذين شهدوا الحدث على صور المراقبة

