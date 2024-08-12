إزالة 900 حالة إشغالات متنوعة بمدينة الواسطى شمال بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بكافة مراكز ومدن المحافظة، ومنع انتشار الباعة الجائلين بالشوارع والميادين الرئيسية التي تعوق حركة المارة والسيارات، وتتسبب في اختناقات مرورية، ونقلهم إلى الأسواق المخصصة، بالإضافة إلي متابعة حالة النظافة العامة بالقرى والمدن والأحياء، ورفع القمامة والمخلفات والتراكمات أولًا بأول، للحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة، فضلا عن التصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية، وإزالة أي حالة تعد في مهدها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى حملة مكبرة لرفع إشغالات الطريق العام بعدد من شوارع ومداخل مدينة الواسطى، والتي شملت مدخل المدينة وشارع جمال عبد الناصر وشارع أحمد عرابي حتى مدخل جزيرة المساعده مرورًا بمحيط مجمع المحاكم وميدان الساحة الشعبية واستهدفت الحملة إزالة اكثر من 900 حالة إشغال متنوعة، تضمنت، سلالم وتاندات وبروز ولافتات إعلانية غير مرخصة وكراسي بلاستيكية وطاولات وشماسي وحوامل حديدية وموازين ومكبرات صوت ومعروضات تجارية متنوعه ومضبوطات أخرى وقد تم إيداع المضبوطات بمخازن الوحدة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن.

فيما تم إزالة أكثر من 10 حالات تعد علي مساحة من الأرض الزراعية في المهد وأملاك الدولة وحماية النيل وري وصرف بعدد من قرى المركز، في حين تتواصل أعمال النظافة ورفع المخلفات بدائرة المركز وفق خطة العمل اليومية في هذا الملف.