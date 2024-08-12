أهالى النوبة: الفنان الراحل محمد فوزى كان محبوبا من الجميع بمواقفه الإنسانية

أسوان - عبد الله صلاح

أكد أهالى النوبة لـ"اليوم السابع"، أن الفنان محمد فوزى الذى رحل عن دنيانا أمس، فى حادث تصادم، كان إنساناً بمعنى الكلمة وله العديد من المواقف الإنسانية لذا هو محبوب لدى الجميع بسبب إنسانيته.

قال مجدى على سليمان، من أهالى قرية بلانة بأسوان - مسقط رأس الفنان الراحل محمد فوزى - إن الفنان الراحل له العديد من المواقف الإنسانية، كان آخرها التى لمسها منه شخصياً، عندما قابله على طريق أبوسمبل السياحى وكان مسافراً بسيارته وطلب منه مجموعة من الناس العطشى أن يشربوا ماء، فقطع 10 كيلومترا بسيارته حتى قابله فأخذ منه الماء ورجع كل هذه المسافة ليسقيهم ثم يستكمل سفره مرة أخرى.

وأضاف مجدى سليمان، أن مواقفه الإنسانية امتدت بإقامة العديد من الحفلات والليالى والأفراح بالمجان دون مقابل، مراعاة للظروف الإنسانية للشخص نفسه، بجانب إحياء المناسبات والاحتفالات الخاصة بأهل النوبة وأبناء مسقط رأسه بقرية بلانة بالمجان أيضاً.

وأوضح ابن قرية بلانة، أن النوبيين تلقوا خبر وفاة الفنان كالصاعقة وأصبحت وفاته يوم حزين على أهل النوبة، بعد أن ذاع صيته وأصبح مطرب شباب النوبة الأول، نظراً لما قدمه للفن النوبى والسودانى أيضاً وصار العديد من الشباب على نهجه بعد أن أحيى العديد من الحفلات فى مصر والخليج.



الفنان محمد فوزى (1)



الفنان محمد فوزى (3)



جنازة الفنان النوبى محمد فوزى (1)