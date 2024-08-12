أمين عام الأمم المتحدة يدعو لتعزيز الدور المحورى للشباب لتحقيق التنمية المستدامة

كتبت: هند المغربي

تحتفل الأمم المتحدة اليوم 12 من أغسطس باليوم العالمي للشباب، وفي رسالته اليوم، أكد أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، أنه ينصب التركيز هذا العام على الدور المحوري للشباب في تسخير التكنولوجيا لتعزيز التنمية المستدامة.

وقال جوتيريش، إنه في جميع أنحاء العالم، يستفيد الشباب إلى أقصى حد من الأدوات الرقمية لمواجهة التحديات المحلية والعالمية من تغير المناخ إلى تزايد عدم المساواة إلى أزمة الصحة العقلية المتزايدة.

وأضاف جوتيريش، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تحولا زلزاليا وهو ما لا يمكن أن يحدث إلا إذا قمنا بتمكين الشباب والعمل معهم على قدم المساواة مما يعني سد الفجوات الرقمية، وتعزيز الاستثمارات في التعليم، والتفكير النقدي ومحو الأمية المعلوماتية، ودعم المبدعين الشباب في توسيع نطاق الحلول الرقمية.

ولفت جوتيريش، إلي أنه بينما يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل عالمنا، يجب أن يكون الشباب أيضًا في مقدمة ومركز تشكيل السياسات والمؤسسات الرقمية مضيفا إن قمة المستقبل التي ستعقد في الشهر المقبل تشكل فرصة لبناء آليات عالمية لحل المشاكل أكثر تواصلاً وشمولاً.

وحث جوتيريش، قادة العالم على استغلال القمة لتعزيز مشاركة الشباب على كافة المستويات، وإنشاء هيئات استشارية للشباب، وتعزيز الحوار بين الأجيال، وزيادة فرص التمويل للشباب في كل مكان.