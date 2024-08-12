أكسيوس: المخابرات الإسرائيلية تعتقد أن إيران قررت مهاجمة تل أبيب مباشرة

وكالات

نقل موقع أكسيوس عن مصدرين، الأحد، قولهما إن المخابرات الإسرائيلية تعتقد أن إيران قررت مهاجمة إسرائيل مباشرة، وربما تقوم بذلك خلال أيام، وفق ما أوردته وكالة رويترز

وأضاف أن الهجوم سيكون رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في أواخر يوليو، ولم تعلن إسرائيل أو تنفي مسؤوليتها عن الحادث.

وأرسلت واشنطن تحذيرات إلى طهران من تبعات وتداعيات تصعيد الصراع.

وقال مسؤول أمريكي بارز إن إيران إذا أقدمت على شن هجوم ضخم على إسرائيل مع وكلائها، فإن ذلك سيعرّض التوصل إلى وقف النار في غزة للخطر بشكل كبير.