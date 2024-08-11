اليوم السابع
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إعلام أمريكى: الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد بدء هجوم حزب الله غدا

الأحد، 11 أغسطس 2024 09:31 م
إعلام أمريكى: الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد بدء هجوم حزب الله غدا هجوم بالصواريخ
كتب محمد عبد المجيد

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أفادت وسائل إعلام أمريكية، قبل قليل، عن أن الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أن حزب الله اللبناني سيبدأ هجوما فى 12 أغسطس، وبعده بساعات ستشن إيران هجوما آخر، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أفاد قبل قليل، على أنه لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية فى ضوء التقارير التى نشرت بخصوص خطط إيران.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون): قد قالت فى وقت سابق، أنها مستعدة للرد على إيران إذا اقتضت الضرورة، ولدينا الجاهزية التامة للدفاع عن إسرائيل، وسنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية القوات والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة".







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