اليوم السابع
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وزير العمل يهنئ "أبطال مصر" فى أولمبياد باريس: بالإرادة والعمل تتحقق الآمال

الأحد، 11 أغسطس 2024 09:36 ص
وزير العمل يهنئ "أبطال مصر" فى أولمبياد باريس: بالإرادة والعمل تتحقق الآمال ابطال مصر
كتبت ـ آية دعبس

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تقدم وزير العمل محمد جبران، بخالص التهاني إلى أبطال مصر الحائزين على ميداليات في أولمبياد باريس 2024، وهم: أحمد الجندي الحائز علي الميدالية الذهبية في لعبة الخماسي الحديث، وسارة سمير الحائزة علي الميدالية الفضية في لعبة رفع الأثقال، ومحمد السيد الحائز علي الميدالية البرونزية في لعبة سلاح السيف.

وقال الوزير جبران في تهنئته اليوم الأحد: إن رفع علم مصر عالياً في كل المحافل العربية والدولية يؤكد مكانة الدولة المصرية بين بلدان العالم، وأنه بالإرادة والعمل تتحقق الآمال، وأن الانتصارات التي حققها هؤلاء الأبطال بداية للمزيد من التفوق والنجاح في كل المجالات داخل الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

 

أبطال مصر
أبطال مصر

 







أولمبياد باريس

وزير العمل

سارة سمير

أحمد الجندى

محمد السيد



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