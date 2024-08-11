نائب محافظ سوهاج يكرم ستينى حاصل على 77.68% فى الثانوية العامة.. صور

سوهاج - محمود مقبول

كرم الدكتور محمد عبدالهادى، نائب محافظ سوهاج اليوم حسن محمود محمد عبدالمولى، والبالغ من العمر 62 سنة، والحاصل على الشهادة الثانوية العامة علمى علوم بمجموع 77.68% هذا العام، حيث قدم له نائب المحافظ شهادة تقدير وذلك لإصراره على التعليم في هذه السن المتقدمة وحصول على تلك الدرجات في الشهادة الثانوية العامة.

وقدم الدكتور محمد عبدالهادى، نائب محافظ سوهاج التهنئة له قائلا ما فعلته يعد نموذجا يحتذى به، وأعرب عن سعادته بهذا العمل وتمنى له التوفيق في المرحلة القادمة من التعليم الجامعى وأن باب مكتبه مفتوح له في كل الأوقات

يذكر أن عم حسن محمود ابن مركز جهينة بمحافظة سوهاج، كان يعمل في وظيفة كبير عمال بإدارة جهينة التعليمية، حتى خرج إلى المعاش منذ عامين ولدي 6 أولاد وجميعهم حاصلين على مؤهلات عليا.

وحصل حسن في صغره على الشهادة الابتدائية وعمل بها في وظيفة عامل، ثم التحق بالتعليم الإعدادي ليكمل دراسته، أثناء الوظيفة.



حوار بين نائب المحافظ وعم حسن



عم حسن بمكتب نائب المحافظ للتكريم



عم حسن بمكتب نائب المحافظ



عم حسن يتسلم شهادة التكريم



عم حسن يشكر نائب المحافظ



نائب المحافظ يستمع لعم حسن



نائب المحافظ يقدم التهنئة لعم حسن