مياه أسوان: نعمل على زيادة تدفق مياه الشرب بشارع عباس فريد ومنطقة الشونة

أسوان - صلاح المسن

تابع اليوم المهندس عبد الصبور الراوى القائم بتسيير أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أعمال الجسات الأرضية فى إطار عملية الحل العاجل بشارع عباس فريد ومنطقة الشونة بمدينة أسوان.

وتهدف أعمال الجسات الأرضية فى إطار عملية الحل العاجل إلى زيادة ضخ المياه بهما من خلال فصل تغذيتها بالمياه من الخط المغذى لشارعى البنك الأهلى والسوق السياحى بتركيب وصلة مستقلة، وبتغذية إضافية من طريق كورنيش النيل بطول 150 مترا، وقطر 10 بوصة.

كانت قد بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالبدء فى أعمال الجسات الأرضية بالتنسيق مع جهات المرافق المختلفة لتحديد مسار الخط الجديد، وذلك ضمن مشروع الحل العاجل لزيادة معدلات ضخ وتدفق مياه الشرب لشوارع مناطق عباس فريد والشونة، والتى تقع فى مستوى أعلى مما يتسبب فى إنقطاع وضعف المياه بهذه المناطق

ومن جانبه أوضح المهندس عبد الصبور الراوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أثناء تفقده تنفيذ الأعمال، بأنه بناء على تعليمات محافظ أسوان لتخفيف المعاناة عن المواطنين بالمناطق التى تمثل نقاط ساخنة، والتى من أبرزها عباس فريد والشونة، فقد بدأوا العمل فى فصل تغذيتها بالمياه من الخط المغذى لشارعى البنك الأهلى والسوق السياحى بتركيب وصلة مستقلة، وبتغذية إضافية من طريق كورنيش النيل بطول 150 مترا، وقطر 10 بوصة.

وأشار إلى أن ذلك يأتى لحين الانتهاء من تنفيذ الحل الدائم بمشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب سعة 12 ألف م3 بطريق الفنادق بهدف دعم وتحسين وتقوية مياه الشرب بمدينة ناصر، ومناطق وسط وغرب المدينة بخطى طرد مجموع أطوالهم 1700 متر.