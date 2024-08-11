مصرع شاب بطلقات نارية في ظروف غامضة بقرية الرزقة في أبوتشت بقنا

قنا صابر سعيد

لقى شاب مصرعه، اليوم الأحد، بطلقات نارية في ظروف غامضة بقرية الرزقة بمركز أبوتشت شمالي قنا.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع شاب بطلقات نارية بقرية الرزقة في أبوتشت، وتبين مصرع صلاح.ع، 35 عاما، مقيم الرزقة في أبوتشت.

تم نقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

وفى سياق آخر، أصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارتين بمدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بمدينة نجع حمادي.

وأسفر ذلك عن إصابة نورا حمدى على حسن، 40 عاما، اشتباه كسر بالساق اليسرى مع كدمات ورضوض متفرقة بالجسم، ومها جمال الدين محمود، 40 عاما، اشتباه كسر بالساق اليمنى ،ووليد رومانى روفائيل 33 عاما، اشتباه كسر بالساق اليسرى مع سحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.