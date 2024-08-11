اليوم السابع
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الأحد، 11 أغسطس 2024 08:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع أحد المستوطنين المصابين في حادث إطلاق النار في الضفة الغربية

الأحد، 11 أغسطس 2024 07:06 م
مصرع أحد المستوطنين المصابين في حادث إطلاق النار في الضفة الغربية الاحتلال الاسرائيلى فى غزة
أ ش أ

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أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مصرع أحد المستوطنين الذين تعرضا لإطلاق النار من سيارة في منطقة الأغوار، شرقي الضفة الغربية، اليوم الأحد.


وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المستوطنين الذين أُطلق عليهما النار من سيارة أثناء مرورها في منطقة وادي الأردن، أصيب أحدهما بجروح طفيفة إلى متوسطة وعثر عليه أولًا، فيما عثر على الآخر بعد تمشيط المنطقة وكان مصابًا بجروح خطيرة، وأعلن وفاته عقب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.


وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في الهجوم، الذي لا يزال منفذه طليقًا.







الاحتلال

فلسطين

الضفة الغربية




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