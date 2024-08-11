مش بس للمناعة.. الزنك يعزز من التئام الجروح وشفاء الإصابات

كتبت مروة محمود الياس

الزنك أحد أهم وأفضل العناصر والمعادن التي يمكن أن تدخلها إلى جسمك، سواء من خلال مصادره الطبيعية الغذائية أو من خلال مصادره الدوائية التكميلية، هذا ما أكد عليه تقرير نشر في موقع ميديكال نيوز الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض.

وفقًا للتقرير فإن الزنك معروف عنه تعزيزه لمناعة الجسم وقوته وسلامته، فاشتهر في الآونة الأخيرة تناول الزنك في صوره دوائية، أو فمن مصادره الغذائية لتعزيز المناعة خاصة بعد الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وأدوار العدوى المتكررة المختلفة، وهو ما يؤكد تعزيزه لدفاعات الجسم ضد المرض، ولكن لا يمكن إغفال أهمية وفائدة خاصة أخرى له وهى قدرته على تعزيز قدرة الجسم على التئام الجروح والشفاء من الندبات، والتخلص من الإًصابات سريعا.

وفقا للتقرير فإن الزنك له الكثير من الفوائد للقدرة على استشفاء الجروح، واستفاء الجسم من إصاباته المختلفة من خلال:

يعزز الزنك من قوة الخلايا المناعية في الجسم وبالتالي التئام أسرع للجروح

يعزز الزنك من إنتاج الأجسام المضادة التي تواجه شيخوخة الخلايا وبالتالي نضارة سريعة للجسم

يحتوى الزنك على بروتينات صحية تقاوم تلف الخلايا

يعزز من إعادة نمو الخلايا وتحسين عملها، مما يساعد على الاستشفاء السريع

يقاوم الزنك أية اختلالات مناعية محتملة، وبالتالي يعزز من التئام الجروح والإًصابات

ونصح التقرير بالتركيز لمن يعانون من الإصابات أو الإلتهابات، أو المشكلات الجلدية والإًابات المختلفة، بضرورة الاهتمام بتناول الزنك سواء من مصادره من خلال المكملات الغذائية ، أو من مصادره الغذائية مثل:

الاهتمام بتناول اللحوم البيضاء والحمراء بشكل معتدل.

تحتوى الأسماك بشكل خاص على نسبة عالية من الأسماك وتساعد على تحسين طاقة ومناعة الجسم بشكل عام.

المأكولات البحرية بأنواعها من الهام تضمينها في الأنظمة الغذائية.