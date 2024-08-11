مراكز شباب بنى سويف تستقبل روادها تحت شعار "صيف شبابنا".. صور

بنى سويف هانى فتحى

تشهد مراكز الشاب بمحافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من الفاعليات خلال الإجازة الصيفية تحت شعار صيف شبابنا، وقال هشام الجبالى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف، أن مراكز الشباب تنفذ مبادرة صيف شبابنا، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ العديد من الفاعليات دلهل مراكز الشباب خلال الإجازة الصيفية.

وقال هشام الجبالى، إن مركز شباب شنرا شهد تنفيذ مسابقة رياضية للطلائع اختراق ضاحية على أرض مركز شباب شنرا، مشيراً إلى أن المسابقة تضمنت تقسيم الطلائع المشاركين إلى ثلاث مجموعات ، كل مجموعة مكونة من خمسة طلائع وبعد اجراء المسابقة تم اختيار الأول والثاني على كل مجموعة بالفوز بالجوائز .

وأشار هشام الجبالى، إلى مواصلت مديرية الشباب والرياضة إدارة التنمية الرياضية فى تدريب مشروع الف بنت الف حلم فى كرة القدم للفتيات وذلك ضمن هدف الوزارة لتوسيع قاعدة الممارسة للرياضة للفتيات وكذلك ضمن استعداد المشروع بالمحافظة للمشاركة فى اللقاء القمى على مستوى الجمهورية أواخر شهر يوليو بمحافظة بورسعيد، مشيراً إلى أن هذا المشروع ضمن خطة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية تحت قيادة دكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة ودكتورة غادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة القاعدة الشعبية .

وقال هشام الجبالى، إن مراكز الشباب شهدت تنفيذ جلسات ورق التوت حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، مشيرا إلى أن جلسات أندية السكان تهدف لرفع الوعي بقضايا السكان ومناهضة العنف القائم على النوع الإجتماعي.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مبادرة صيف شبابنا شهدت تنفيذ إدارة مركز شباب بني سليمان الشرقية التابع لادارة شباب شرق النيل ببني سويف، مسابقة رياضية في تنس الطاولة للمرحله العمرية، مشيراً إلى أنه تقام هذة الفاعليات ايمانا بدور الشباب والرياضة في المشاركة بجميع المجالات الرياضيه والدينية والخدمية.

وقال هشام الجبالى، إنه من ضمن فعاليات المبادرة، تنفيذ تدريبات مشروع ها أنا احقق ذاتى بقرية اشمنت التابع لإدارة ناصر، بالإضافة إلى تنفيذ "مسابقة شد الحبل"، وذلك ضمن خطة النشاط الرياضى، وحسب خطة المركز الداخلية وقد شارك في المسابقة طلائع من أعضاء مركز الشباب.



تدريبات الكاراتيه



جلسات التوت



مبادرة صيف شبابنا



مسابقات تنس طاوله



مسابقات شد الحبل



مسابقات فى مراكز الشباب