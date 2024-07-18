محافظ بنى سويف يقرر إيقاف فنى تنظيم 3 أشهر للخروج عن مقتضى الواجب الوظيفى

بنى سويف هانى فتحى

قرر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، إيقاف عن العمل لفنى تنظيم بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة بنى سويف لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء من تحقيقات النيابة، وذلك بسبب الخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفى .

جاء ذلك فى ضوء قرار المحافظ بإحالة مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية، والتى تم عرضها على المحافظ بناءً على تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى "قسم المراجعة والمتابعة الفنية لتراخيص البناء "، والذى تضمن الإشارة إلى وجود تراخ وقصور فى العمل، بشأن بعض المخالفات المتعلقة بتراخيص البناء والتراخى فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أعمال بناء مخالف.

جدير بالذكر أن تلك الخطوة تأتى فى إطار الإجراءات القانونية المُشددة التى تتخذها المحافظة لمجابهة كافة أوجه القصور أو الفساد الإدارى، ضمن الاستراتيجية الوطنية فى هذا الشأن.