مديرية التموين بشمال سيناء تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والمخابز

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت مديرية التموين بشمال سيناء، جهودها المكثفة في تنظيم حملات رقابية تهدف إلى ضبط الأسواق والمخابز وضمان التزامها بالمعايير القانونية، وقاد رأفت العبد، مدير المديرية، هذه الحملات بالتعاون مع الأجهزة الرقابية بالمديرية، وذلك للمرور على المخابز البلدية والسياحية، ومحطات المواد البترولية، وتجار التموين، ومحلات السوبر ماركت.

أسفرت جهود الحملة عن تحرير 4 محاضر ضد محلات السجاد والملابس لعدم الاحتفاظ بالفواتير، بالإضافة إلى تحرير محضر واحد بشأن التصرف في 21 جوالًا من الدقيق بوزن 20 كجم كانت مخصصة لتوزيعها على المواطنين، كما تم تحرير 14 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادات الصحية المطلوبة.

وفي إطار الحملة، قام مدير المديرية بجولة تفقدية على المخابز البلدية في مدينة العريش، حيث تم التنبيه على أصحاب المخابز بضرورة تحسين جودة الخبز المنتج، والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، والتقيد بالأسعار والأوزان المحددة. وأسفرت الجولة عن تحرير 3 محاضر نقص في الأوزان.

كما نفذت مديرية التموين حملة أخرى بالتعاون مع قسم مباحث التموين، استهدفت الأسواق، والمخابز، والمحلات التجارية، ومحلات الدواجن، ومحلات الجزارة، والسوبر ماركت. ونتج عن هذه الحملة تحرير 21 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادات الصحية.

أكدت مديرية التموين بشمال سيناء في بيان، استمرارها في تنظيم هذه الحملات لضمان التزام كافة الجهات باللوائح والقوانين، ولضبط الأسواق والمخابز على مستوى المحافظة، بما يحقق العدالة والشفافية في تقديم الخدمات للمواطنين.

