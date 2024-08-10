اليوم السابع
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ضبط 57 مخالفة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق بمركزى بنى مزار وملوى

السبت، 10 أغسطس 2024 12:39 م
ضبط 57 مخالفة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق بمركزى بنى مزار وملوى حملات تموينية - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن ضبط 57 مخالفة تموينية، بنطاق مركزى بنى مزار وملوى، خلال حملات رقابية  نظمتها مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك .

ففي مركز بنى مزار، تم ضبط 36 مخالفة للمخابز البلدية جاءت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن - وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – تبديد دقيق - عدم وجود لوحة إعلانات  - عدم نظافة أدوات العجين - بون صرف – عدم وجود ميزان ).

وفى مركز ملوى ،تم ضبط 21 مخالفة بالأسواق تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن السعر  - سلع مجهولة المصدر  - لحوم غير صالحة)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى ذات السياق، تواصل الوحدات المحلية توفير السلع الغذائية بالمنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار منخفضة لتلبية احتياجات المواطنين بتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية.

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