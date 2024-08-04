محافظ الدقهلية: استمرار زراعة الأشجار المثمرة بالطرق والحدائق والجزر الوسطى

الدقهلية شريف الديب

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه فى إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بنطاق محافظة الدقهلية، وزراعة الأشجار المثمرة وزيادة المساحات الخضراء تنفيذا للخطة الشاملة للتشجير بنطاق المحافظة، للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والأحياء والقرى، من خلال تكثيف المساحات الخضراء وزراعة الأشجار.

تواصلت جهود رئاسة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء علي مستوي المحافظة لزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة علي الطرق العامة والحدائق والجزر الوسطي وأفنية المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب والمصالح الحكومية بنطاق المحافظة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين والحد من التغيرات المناخية وتوفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين.

وأوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات، أنه تم اليوم الأحد تواصل زراعة 120 شجرة من أشجار المبادرة المشار إليها بشارع قناة السويس بالمنصورة، بالتنسيق مع محمد أمين رئيس الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وفي هذا الصدد، كان اللواء مرزوق قد كلف الدكتور عماد النجار مدير عام البيئة للتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة أعمال التشجير في المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وأكد اللواء "مرزوق" علي ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال زراعة الأشجار ورعايتها والحفاظ عليها حرصا علي تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة بنطاق محافظة الدقهلية.

جاء ذلك في أطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لزراعة 100مليون شجرة بالمحافظات تعزيزا لجهود الدولة المصرية لتوفير بيئة نظيفة ونشر الوعي البيئي لدى المواطنين والحد من التغيرات المناخية بكافة، تنفيذاً لرؤية مصر 2030، وبالمتابعة المستمرة من الدكتوره منال عوض في هذا الشأن.